Inter a caccia di un difensore dal piede mancino. Quale la soluzione migliore? Come riferisce il Corsport, Oaktree non è troppo d'accordo sull'investimento su Hermoso per il rapporto costi-età e allora i favoriti restano due: lo svincolato Rodriguez e Vasquez del Genoa.

Lo svizzero - come sottolinea il quotidiano romano - costituirebbe una interessante soluzione temporanea: l'ex Milan, infatti, metterebbe al servizio dell'Inter, con un contratto annuale, la sua grande esperienza internazionale senza grosse pretese economiche. Più complicato arrivare al messicano: il Genoa ha già ceduto al club nerazzurro il portiere Martinez ed è corteggiato per il gioiello Gudmundsson, di conseguenza potrebbe vacillare per il difensore messicano solo di fronte ad una offerta importante e a titolo definitivo.