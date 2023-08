La telefonata partita ieri sera da Monaco verso Viale della Liberazione, con cui il Bayern Monaco ha informato l'Inter di aver alzato a 40 milioni di euro la richiesta economica per lasciare partire Benjamin Pavard, trasforma la trattativa in una matassa ingarbugliata, secondo il Corriere dello Sport. Dietro questa pretesa dei bavaresi, aggiungono i colleghi del quotidiano romano, c'è il Manchester United, che ha fatto sapere di aver pronti, appunto, 40 milioni per portare il francese alla corte di Erik Ten Hag, a condizione, però, di trovare una sistemazione a Harry Maguire.

Giochi chiusi, quindi, per l’Inter? In realtà, no, precisa il Corsport. Per due motivi: innanzitutto perché non è scontato che il capitano della nazionale inglese lasci Old Trafford, poi perché Marotta e Ausilio hanno un'intesa di massima con Pavard, che ha fatto capire a chiare lettere di voler lasciare la Baviera (ieri ha guardato la vittoria del Bayern a Brema in panchina).

E Inzaghi? "Attende un braccetto che possa fare il titolare, non un semplice completamento dell’organico. Pavard è esattamente questo. Come lo sarebbero anche Tomiyasu e Chalobah, solo che per il primo l’Arsenal non ha concesso aperture, mentre il secondo è alle prese con un guaio al ginocchio. Tanganga, invece, finito pure nel mirino del Luton Town, sarebbe oggettivamente qualcosa di molto diverso", la chiosa del pezzo.