Ci siamo: Tajon Buchanan sta finalmente per uscire dall'infermeria dove si trova dallo scorso luglio per la frattura della tibia. Presto il canadese tornerà a disposizione di Inzaghi che così potrà disporre di una risorsa in più per le corsie esterne.

Tra martedì (quando toccherà anche a Barella) e mercoledì della prossima settimana, a meno di intoppi, l'ex Club Brugge effettuerà il suo primo allenamento con il resto del gruppo secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport. A quel punto, lavorerà per mettere benzina nelle gambe e raggiungere una buona condizione. Significa che Buchanan potrebbe alternare una seduta insieme ai compagni a un’altra con un programma personalizzato. Dura tornare tra i convocati già per Roma, ma di certo siamo ormai vicinissimi a rivederlo in squadra.



Buchanan ha caratteristiche che non hanno molti altri in rosa: sa puntare l’avversario e creare superiorità con l’uno contro uno. Non a caso è stato inserito in lista Uefa a discapito di Correa e dell'ultimo arrivato Palacios.