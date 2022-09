Dopo aver rimediato un infortunio alla coscia sinistra ieri sera, nei primi minuti di Austria-Croazia di Nations League, Marcelo Brozovic ha riferito allo staff medico dell 'Inter di aver sentito "una fitta". Per capire l'entità della stessa, oggi Brozo si sottoporrà a una risonanza magnetica in patria e sarà chiaro se si tratta di uno stiramento o di un guaio più lieve. "Squalificato sabato contro la Roma, è concreto il rischio che il croato salti anche il Barcellona (entrambe le gare) e la trasferta con il Sassuolo" , si legge sul Corriere dello Sport.

Prosegue bene, invece, l'iter dii recupero di Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu che ieri, nel giorno di riposo concesso al gruppo da Simone Inzaghi, si sono presentati alla Pinetina per lavorare sul campo. Per entrambi le possibilità di rivederli sabato contro la Roma sono discrete, ma perché arrivi la certezza servirà il via libera dopo un controllo strumentale e qualche allenamento con il gruppo, che tornerà davvero al completo giovedì con l’arrivo dei sudamericani. Ad Appiano per le terapie ieri c’era anche Alex Cordaz, ma per lui i tempi sono più lunghi.