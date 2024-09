Jaka Bijol è uno dei nomi sul taccuino di Piero Ausilio per rinforzare e rinnovare il centro della difesa dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, però, il cartellino dello sloveno, in vista del prossimo mercato estivo, supererà agilmente quota 20 milioni.

L'Udinese, rispettando la sua storia, non chiude a nessuna cessione, ma la bottega resta cara. Intanto la dirigenza nerazzurra continuerà a muovere le sue pedine per avvicinarsi al centrale friulano che andrebbe a sostituire uno tra Acerbi e De Vrij (entrambi con il contratto in scadenza). Bijol, classe 1999, esperto di difesa a tre, ha tutte le caratteristiche per essere il profilo giusto.