Anche il Corriere dello Sport conferma la volontà di entrambe le parti di trovare un accordo. E così Alessandro Bastoni, dopo l'incontro di ieri in sede tra il club e gli agenti del difensore, si avvicina al rinnovo con l'Inter. "Il difensore già l’estate scorsa aveva respinto con fermezza le avances arrivate dall’Inghilterra e rimane fermo sulla sua posizione di voler indossare ancora la maglia dell’Inter, come confermato dallo stesso Tinti dopo l’incontro", sottolinea il quotidiano romano. A breve altri incontri per provare ad arrivare alla firma. La distanza attuale è di circa un milione: 5 più bonus la proposta dell'Inter, oltre 6 la richiesta del centrale di Casalmaggiore.