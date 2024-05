Saranno 1.823 i tifosi della Lazio presenti oggi a San Siro, fa sapere il Corriere dello Sport che ricorda come l'appuntamento di questo pomeriggio contro i campioni d'Italia arrivi dopo le celebrazione per il Cinquantennale del primo scudetto e in attesa dell'ultimo match stagionale contro il Sassuolo. Appuntamento attualmente ancora ignoto, considerato che manca ancora la decisione finale della Lega su data e ora, decisione attesa per martedì. Per l'occasione, il club capitolino "ha invitato Sven Goran Eriksson all'Olimpico per dedicargli un tributo d’amore", chiamata alla quale Sven ha risposto assicurando la sua presenza. Intanto, prima l'Inter.