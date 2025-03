Viste le non perfette condizioni di Lautaro, l'attacco dell'Inter, dopo la sosta, tornerà a pesare tanto sulle spalle di Marcus Thuram. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, con la probabile assenza del Toro, toccherà al francese farsi carico delle maggiori responsabilità in zona gol.

Negli ultimi mesi, almeno in campionato, l'ex 'Gladbach pare aver perso la vena realizzativa: l'ultimo gol in Serie A risale allo scorso 19 gennaio contro l'Empoli. Nel frattempo, però, è andato a segno due volte contro il Feyenoord negli ottavi di Champions.

Nel frattempo, il rendimento ha inevitabilmente risentito del fastidio per quella caviglia in disordine e ora finalmente in via di guarigione. E il suo prossimo gol gli permetterà di migliorare il suo record in carriera: al massimo, infatti, è arrivato a 16 centri stagionali e a 13 nel solo campionato. C’è riuscito nel suo ultimo anno al Borussia Mönchengladbach e, appunto, in questa annata. Adesso ha a sua disposizione almeno 12 gare certe per migliorarsi.