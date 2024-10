Focus sugli attacchi di Inter e Roma oggi sul Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, la differenza fin qui l'ha fatta il cinismo. Andando a vedere le statistiche, i numeri della produzione offensiva sono molto vicini, ma poi subentra la qualità nella concretizzazione che non sorride ai ragazzi di Juric.

I giallorossi in queste prime sette partite hanno tirato 118 volte: una media di 16 tiri a gara. Di questi 118 tiri, 34 sono finiti nello specchio della porta: poi le parate del portiere e la poca precisione hanno fatto il resto. Finale: 8 gol realizzati. Esattamente la metà delle reti siglate dall’Inter che attualmente è al primo posto in questa speciale classifica tra i club di Serie A. Mentre soltanto Barcellona (28), Psg (21), Bayern (20), Real Madrid (19), Manchester City (17) e Villarreal (17) hanno segnato di più nei top cinque campionati europei. E i tiri dei nerazzurri? Tre in meno della Roma, 115, e due in più (36) verso lo specchio.