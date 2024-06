Kristjan Asllani è cresciuto e si nota. Come sottolinea il Corriere dello Sport, si nota una netta differenza tra l’attuale e la scorsa estate del centrocampista albanese.

Al di là dello scudetto vinto, Asllani adesso è totalmente dentro il gruppo di Inzaghi, mentre un anno fa sembrava più una comparsa. Per il tecnico, evidentemente, non era ancora pronto, ora invece si prepara a giocare un Europeo da titolare, arrivando carico dopo un'annata in cui il suo peso è stato decisamente differente all'interno del club.