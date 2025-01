Arriva la doppia chance ravvicinata per Asllani, che per la prima volta in stagione giocherà titolare due partite di fila. Dopo la buona prova di Venezia, ecco la maglia da titolare contro il Bologna. E capita perché Calhanoglu è infortunato e ne avrà ancora per un po'.

Il Corsport parla chiaro: l'Inter a inizio stagione ha rinnovato il contratto di Asllani fino al 2028, con una mossa destinata anche a dare ulteriore fiducia al giocatore che, avendo appena 22 anni, rientra pienamente negli schemi societari di Oaktree per dare valore il più possibile a una rosa giovane e con prospettive di crescita.

"Ora Asllani dovrà dare un seguito alle risposte di Venezia, mostrando personalità in un contesto amico come quello di San Siro e adattandosi il più possibile al gioco di Calhanoglu che i suoi compagni hanno mandato a memoria nelle ultime stagioni. Le direttive di Inzaghi sono quelle di toccare il pallone meno volte possibile, anche per evitare di attirare una pressione eccessiva da parte degli avversari, e leggere i tagli altrui in fase di copertura per chiudere le linee di gioco", scrive il quotidiano romano.