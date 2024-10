Riecco Nicolò. Dopo la distrazione al retto femorale della coscia destra patita durante il derby perso, Barella ha concluso il periodo di riabilitazione ed è pronto a tornare a disposizione di Inzaghi. Senza il numero 23, comunque, l'Inter ha inanellato tre vittorie di fila tra campionato e Champions. Ma è chiaro che l'apporto del centrocampista sardo resta fondamentale: c'è bisogno eccome di Bare.

Come conferma il Corriere dello Sport, da domani Barella riprenderà gli allenamenti con il gruppo squadra, lavorando per ritrovare subito ritmo e condizione. In calendario ci sono Roma ,Young Boys e Juventus. E intanto cresce anche la condizione di Zielinski, in gol con la Polonia: l'ex Napoli finora non è mai stato titolare in campionato ma, dopo i lievi problemi fisici accusati ad agosto, sta ritrovando smalto e minuti.