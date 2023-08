Marko Arnautovic è entrato di prepotenza tra le possibili opzioni dell'Inter per l'attacco. Il Bologna, però, non fa sconti.

"Se non fosse l’Inter, poco ma sicuro il Bologna non si metterebbe neanche a sedere, ritenendo Arnautovic incedibile, ma se da una parte per motivi di amicizia è pronto ad aprire un tavolo, da un’altra Claudio Fenucci fa sapere di essere deciso a chiedere a Beppe Marotta e a Piero Ausilio una ventina di milioni per lasciar partire Arna - si legge sul Corriere dello Sport - Un conto sarebbe stato cedere Arnautovic a maggio quando sull’attaccante era andato il Milan, e un conto sarebbe mollarlo oggi, quando manca solo una settimana all’inizio del campionato. Ecco perché, pur tenendo presente quello che è il desiderio di Arnautovic di ascoltare le sirene nerazzurre, Fenucci sparerà alto, con la speranza che l’Inter non sia pronta a fare follie".