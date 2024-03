E ora anche Sanchez e Asllani si sono uniti alla "giostra del gol". Così la chiama il Corriere dello Sport il giorno dopo il 2-1 al Genoa che lancia i nerazzurri sempre più soli in vetta alla classifica.

Anche il cileno e l'albanese hanno cancellato lo zero dalla casella delle marcature: Sanchez aveva finora segnato solo in Champions, con Salisburgo e Benfica, mentre Asllani è al suo primo centro da quando è a Milano. Curiosità segnalata dal Corsport: sia Sanchez che Asllani avevano segnato l'ultimo gol in campionato nella stessa partita, Inter-Empoli del 2021/2022.