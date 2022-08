Non solo uscite. A Inzaghi manca ancora un difensore centrale per completare la rosa e allora attenzione a ciò che sta accadendo a Barcellona, con il club blaugrana in grande difficoltà nel tesserare i nuovi acquisti per via dei limiti finanziari non rispettati. E anche l'Inter ha drizzato le antenne vista la possibilità che alcuni di loro potrebbero clamorosamente rescindere e andare via. "Christensen, preso a zero dai blaugrana, piace tantissimo a Marotta e Ausilio. Se si liberasse di nuovo complice una clausola del suo contratto... L'ipotesi è giudicata fantascientifica al momento, ma viene tenuta presente. Dalla Francia parlano di Todibo del Nizza, ma la valutazione è sui 20 milioni. Come quella di Akanji del Borussia Dortmund. L'Inter ha idea di spendere ben altre cifre", spiega il Corriere dello Sport.