Emanuele Giaccherini si mette dalla parte di chi è convinto che la corsa scudetto non sia ancora finito. L'ex calciatore, tra le altre anche della Juventus, ha detto la sua in un'intervista rilasciata a Tuttosport.

"Quando i risultati mancano è normale che si possa parlare di momento difficile, ma io non lo vedo: la Juve avrebbe potuto perdere punti prima e farli adesso. Per il gioco che ha la Juve, che non propone 15 palle gol a partita come l’Inter, si gioca sempre sull’equilibrio: quindi ci stava un momento così. Non vorrei che le aspettative di essere l’anti Inter possano essere state scalfite dalla partita di Milano. Perché contro l’Udinese non abbiamo visto la solita Juve cattiva e arrembante. È sembrata una squadra che aveva accusato il colpo. Non credo che sia tutto finito, nonostante la supremazia dell’Inter: può ancora succedere di tutto. Allegri deve rialzare il morale della squadra, che deve ritrovare la cattiveria che l’ha contraddistinta, ragionare per i suoi obiettivi e vedere se ci sarà un calo dell’Inter".