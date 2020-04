Il Torino è in cerca di un portiere da affiancare a Salvatore Sirigu nella prossima stagione e che poi sia in grado di raccoglierne l'eredità. A tal proposito, secondo la Gazzetta dello Sport, il profilo preferito è quello di Ionut Radu, 22enne di proprietà dell'Inter e in attualmente in prestito al Parma. Radu viene considerato un portiere dal grande futuro e i granata potrebbero parlarne presto con i nerazzurri.