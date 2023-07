"La sensazione è che Milano si sia avvicinata a Napoli e che l’Inter abbia il centrocampo più attrezzato. Tra 47 giorni San Siro celebrerà il primo derby stagionale. Sarà tutto un altro film rispetto ai precedenti, con molti protagonisti nuovi. Ora, se non altro, al peso, il Milan pare della stessa categoria dell’Inter. E’ più solido. Ma tutto da scoprire. Per dire, oggi, tra Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, chi potrebbe strappare una maglia da titolare nella mediana dell’Inter?". E' quanto scritto da Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, in un pezzo di approfondimento sui nuovi centrocampo di Milan e Inter.

A proposito della mediana nerazzurra, messa in parallelo a quella dei cugini, il giornalista ha aggiunto: "Inzaghi ha molti più punti fermi. Non ha rifondato, ha rifinito una squadra arrivata in finale di Champions. Si è arricchito di un incursore da gol come Frattesi, che farà eco a Barella. Con il giovane Samardzic, sta per riempire l’unica casella vuota: quella di un rifinitore tecnico che faccia cose da 10 sulla trequarti. Anche Simone dovrà cercare nuovi equilibri. Abituato al doppio play (Brozovic-Calhanoglu), dovrà studiare un’Inter con doppio incursore (Barella, Frattesi), magari riequilibrata da Cuadrado, con Acerbi e Bastoni più coinvolti nella prima costruzione. Ma la ricchezza delle rotazioni di Inzaghi, che può alternare la corsa profonda di Mkhitaryan al tocco di Samardzic, è un tesoro invidiato dai colleghi. Per capirci, Cuadrado, Samardzic, Asllani, Mkhitaryan, Gosens potrebbe essere la linea mediana dell’Inter stivata in panchina".