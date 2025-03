Si è aperto il dibattito attorno alla presenza di Francesco Acerbi per le prossime gare della nazionale. Oggi su La Gazzetta dello Sport, il parere di Luigi Garlando.

"Ma lei lo sa di che anno è Acerbi?", ha chiesto Luciano Spalletti nel dopo Germania-Italia. La risposta più opportuna sarebbe stata una domanda: "Mister, ma lei lo sa da quanti anni non giochiamo un Mondiale?". Non siamo nelle condizioni di programmare per un Mondiale che giocheremo di sicuro. Quella sicurezza è un lusso di altri tempi. L’unica cosa cui badare, oggi, è battere la Norvegia il 6 giugno a Oslo, per non temere un’altra Apocalisse. E allora, se abbiamo un Acerbi che ha disarmato due volte su due il Mostro Haaland, se starà bene come adesso, perché no? Nell’emergenza, ci si aggrappa a tutto ciò che può salvarci. Di sicuro, a 37 anni, non si farebbe passare un corner dietro la schiena come a Dortmund".