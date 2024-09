"Non so se la scelta di cambiare derivi dalla pressione della Superlega. Però per valutare le cose bisogna sempre aspettare i fatti, i risultati nel senso dello spettacolo. Scopriremo presto se davvero siamo di fronte a una novità, per me la Champions era bella come era prima. Ora sembra un altro campionato e il campionato ce l’hai già nel tuo paese". Così Blerim Dzemaili giudica, dalle pagine del Quotidiano Sportivo, la scelta di passare a un nuovo format della Champions League.

Un torneo che sembra sempre più simile a una Superlega. "Mi sembra abbastanza chiaro che abbiano accelerato in questa direzione, la cosa più difficile sarà per noi che la dobbiamo spiegare, perché è difficile far capire che ogni squadra gioca contro otto avversarie diverse - prosegue -. Magari mi arrivano davanti club contro i quali non ho neanche giocato. Di buono c’è che con tante partite si riduce il peso di un colpo di fortuna o di un arbitraggio negativo. L'Inter unica italiana con delle chance? Dipende un po’ da come sarà il percorso del Milan, perché ha iniziato male, ma ha tanta qualità. Bisogna capire quando Fonseca potrà riprendere in mano la squadra, perché ha dovuto provare a mettere dentro la sua mentalità. Anche la Juve non si deve mai nascondere, soprattutto adesso che ha iniziato con un allenatore che sa fare bene le cose, l’ha dimostrato a Bologna".