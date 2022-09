Lunga intervista di Nelson Dida alle colonne della Gazzetta dello Sport, chiacchierata durante la quale l'ex estremo difensore rossonero non può che rispondere sul derby di questa sera tra il suo Milan e l'Inter di Simone Inzaghi.

Il derby sarà già determinante per indirizzare la stagione?

"Sì, perché è troppo importante, coinvolge non solo una intera città ma tutto il paese. Spesso si dice che tutte le partite sono uguali ma non è così: il derby è differente. Lo è per l’atmosfera in città nei giorni precedenti, per quella in spogliatoio, per quello che rappresenta per Milano e per noi che indossiamo o abbiamo indossato la maglia rossonera. Non parlo di tensione o ansia, ma di adrenalina, di carica positiva e di voglia di prevalere».