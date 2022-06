Michele Di Gregorio, fresco di promozione in A con il Monza, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. "Da domenica è una gioia incredibile, è bellissimo l'affetto della nostra gente. Sono cose indimenticabili - le sue parole -. Il riscatto del Monza? C'era questa clausola che avevamo concordato tutti un anno fa e sono molto contento che scatti con la promozione perché arrivo in A dopo aver vinto sul campo. Non chiedevo di meglio, è andata in porto l'opzione migliore per me".