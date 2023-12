>La madre degli errori in casa Salernitana è stata la mancata cessione di Boulaye Dia? Incalzato con questa domanda dai colleghi del Corriere dello Sport, il ds granata Morgan De Sanctis risponde senza nascondersi: "Ora pare di sì, anzi le dirò, ci sta anche che qualcuno aggiunga: perché acquistarlo? Ma è stato il nostro centravanti principe, sedici gol alle spalle di Osimhen e Lautaro Martinez. Poi all’ultimo giorno di mercato, quando pur volendo non avremmo potuto far nulla per sostituirlo, spunta un’offerta irricevibile ed offensiva dall’Inghilterra per averlo in prestito: cosa avrebbero detto di noi, o anche solo di me, se avessi compiuto quell’operazione?".