L'Inter e Mauro Icardi: braccio di ferro continuo. "Le passate esternazioni di Wanda hanno contribuito alla rottura tra lo spogliatoio e, da settimane, l’attaccante cerca invano un incontro con il presidente Steven Zhang e con Antonio Conte: non ci sarà - assicura il Corriere della Sera -. La società ha informato il tecnico della volontà di vendere Icardi, ultimamente ridotto più al ruolo di marito di Wanda che a giocatore. Conte ha preso atto della situazione e della volontà della società. Il tecnico spera di non doverlo gestire nel ritiro di Lugano. Anche questo dipende da Wanda che continua a rifiutare le proposte del club, non ultima la possibile cessione alla Roma".

VIDEO - DOPPIETTA DI LAUTARO NELLO SHOW DI MESSI AL NICARAGUA: 5-1