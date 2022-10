Nel consueto 'punto' scritto per La Repubblica, Paolo Condò concentra le sue riflessioni soprattutto sul percorso in campionato nelle prime dieci giornate delle prime tre della classe, Napoli, Atalanta e Milan, dedicando alle due big attardate in classifica solo la chiosa del suo pezzo d'analisi: "Dietro, intanto, l’Inter è un tuono ancora distante (ma è un tuono) e la Juve una pioggerella che avrebbe bisogno di un’impresa in stile nerazzurri al Camp Nou per diventare temporale. Lisbona sarà un’opportunità", si legge.