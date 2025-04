Giunti alle semifinali delle coppe europee, l'Italia resta con solo Inter e Fiorentina in corsa. Come scrive oggi Paolo Condò sul Corriere della Sera, il passo resta vicino agli altri campionati top, sebbene in questi ultimi ci sia possibilità di spesa molto più larga. "I due Manchester, il Real Madrid ma anche l'Atletico, il Psg e il Bayern, il Liverpool possono serenamente permettersi acquisti oltre la fettuccia degli 80 milioni. Nessuno in Italia può lontanamente ambire a giocatori così costosi. La serie A deve scovare i campioni da giovani, com'è successo all'Inter con Lautaro, e sperare che si innamorino dell'ambiente venendo pagati bene ma non benissimo, come invece li compenserebbe una superpotenza estera".

Da qui, una digressione sull'attaccante argentino. "La sua leadership è stata fondamentale nell'impresa dell'Inter - tale è stata - la cui difesa è stata sempre sostenuta dal capitano e da Thuram, usciti dalla battaglia di San Siro fisicamente distrutti. Ma qualificati ".