Paolo Condò parte dal trionfo dell'Atalanta, ma analizza in generale su La Repubblica l'ottimo momento del calcio italiano in Europa. "Quel che ha detto il tecnico (Gasperini, ndr) subito dopo la conquista dell’Europa League, «quest’anno non hanno vinto solo l’Inter e la Juve, ha vinto il Bologna perché è arrivato in Champions e ha vinto il Verona perché si è salvato», è una verità da stampare a caratteri cubitali: vince chi raggiunge il proprio obiettivo, che non per tutti può essere lo scudetto. Ma per quello che ha fatto nelle ultime otto stagioni l’Atalanta meritava una coppa, nel senso di un premio tangibile da esporre perché le prossime generazioni capiscano solo vedendolo l’eccezionalità di questo periodo".

"Quest’anno - prosegue Condò - l’Atalanta ha vinto l’Europa League, la Fiorentina si gioca la Conference mercoledì, è opinione comune che l’Inter abbia sacrificato un posto nelle prime quattro della Champions per blindare lo scudetto e il ranking Uefa ci vede in testa. I problemi del nostro calcio restano pressanti, ma le sue potenzialità non sono da meno.