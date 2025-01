"Il fatto che l'Inter sia l'unica delle quattro reduci dalla Supercoppa ad aver vinto, per esempio, conferma la superiorità complessiva del suo organico". Così Paolo Condò giudica il successo dei nerazzurri ieri al Penzo. "Nella formazione di Venezia, Inzaghi ha potuto/dovuto schlerare quattro facce nuove rispetto a quelle che avevano iniziato la finale di Riad. Il Milan soltanto due - si legge sul Corriere della Sera -. Certo, se Busio o soprattutto Pohjanpalo nel recupero fossero stati letali come Zortea la frittata sarebbe stata la stessa, perché nella ripresa l'Inter ha concesso, ha sprecato e infine ha sofferto com'è capitato al rossoneri. Però l'ha condotta in porto, quinta gara vinta col minimo scarto in un torneo dove la cosa più difficile sembra essere diventata la messa in sicurezza del risultato, e dunque giocare sul filo è la più preziosa delle virtù".

Secondo Condò, "il mercato di gennaio avrà quest'anno una valenza superiore al passato nello svolgimento del girone di ritorno, a tutti i livelli. E se il Napoli può trarne una significativa addizione, sarebbe strano che l'Inter - da tutti ammirata per il suo organico - procedesse alla sottrazione di Frattesi".