Paolo Condò affida al Corriere della Sera la sua analisi sulla corsa scudetto. "L'Inter aveva conservato un bonus per la volata, ed era nelle cose che l'occasione in cui eventualmente spenderlo fosse Bologna. Il problema è che quel bonus era un pareggio: il gol di Orsolini invece s'è portato via anche l'ultimo punto di margine, e adesso il calendario del Napoli sembra ancora più in discesa. Lo si sapeva da mesi, che in caso di arrivo in volata la squadra di Conte sarebbe stata favorita, e che Inzaghi avrebbe dovuto staccarla prima come il passista deve scrollarsi di dosso il finisseur prima dell'ultimo chilometro".

D'altronde, scrive ancora Condò, "se vuoi firmare un'impresa come un Triplete va da sé che tu debba superare ostacoli altissimi. Le ricorrenti difficoltà nei finali di gara segnalano che il problema nerazzurro è di energie fisiche in esaurimento. L'Inter ha giocato a Bologna la partita stagionale numero 50, il Napoli a Monza la numero 35: la profondità delle due rose è molto diversa, ma se può mai esistere un diritto alla stanchezza quello va dalla parte nerazzurra".