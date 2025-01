Paolo Condò analizza attraverso il Corriere della Sera la giornata di campionato del weekend. Riguardo al Napoli, secondo Condò, "è chiaro che la vittoria sulla Juve, seguita al colpo di Bergamo, gli segna a futura memoria un vantaggio sull'Inter, che in questi due turni ha fatto fuori l'Empoli e, ieri, il Lecce, e con le rivali della sua taglia ricomincerà a misurarsi nel derby di domenica".

"Più di vincere bene l'Inter ieri non poteva fare - si legge -, e non si è risparmiata sistemando alcuni sospesi interni come il gol di Frattesi, che ha poi giurato il suo amore scacciando i pensieri molesti di cessione, la terza rete di fila di Lautaro, il primo bersaglio in campionato di Taremi, e vediamo se basterà a svegliarlo. Questo manuale Cencelli del gol, possibile solo in squadre costruite sull'altruismo, è il migliore aiuto per Simone, perché se Thuram anziché tirare sforna l'assist che convince Frattesi a rimanere, le possibilità per un tecnico diventano infinite".