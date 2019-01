"L’incontro per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi è stato rimandato alla prossima settimana. Da corso Vittorio Emanuele non sono partite chiamate dirette al cellulare di Wanda Nara perché, dopo i post sui social della showgirl-agente e del centravanti, la società ha deciso di spegnere l’attenzione mediatica sulla vicenda e di rimandare ancora di qualche giorno il faccia a faccia che segnerà la ripresa della trattativa, finita nel surgelatore dopo l’incontro negli uffici di Wanda con Ausilio a settembre e la mancata intesa. Lady Icardi ieri è sembrata andare incontro al club e, raggiunta da Striscia la Notizia che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro, è stata conciliante: «Il contratto sarà rinnovato. Marotta vuole Icardi e non c’è nessuna distanza, va tutto bene. La multa da 100.000 euro? Non c’è nessuna multa»". Questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport sull'ormai arcinota trattativa per il prolungamento del contratto del capitano nerazzurro. Tattica o pace reale? "Presto lo vedremo - avvisa il quotidiano romano -. Wanda si siederà al tavolo per la prima volta anche con l’ad Marotta che cercherà di capire se esistono i margini per limare le enormi differenze che ci sono tra offerta (6 milioni) e richiesta (9-10). Di certo l’Inter vuole evitare di alimentare nuove tensioni e proporrà un dialogo costruttivo".