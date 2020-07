L'obiettivo dell'Inter è quello di allargare la rosa in vista della prossima stagione in modo da non rischiare di ritrovarsi con la coperta corta come accaduto spesso ad Antonio Conte. Proprio seguendo questo pensiero, Borja Valero rinnoverà per un altro anno secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport. Anche Biraghi potrebbe essere confermato, rinnovando lo scambio di prestiti con Dalbert. Da decidere il futuro di Dimarco e Pinamonti.

