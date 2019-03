Anche il Corriere dello Sport torna sul tema Icardi, ancora lontano da una risoluzione. "Come succede ormai da qualche giorno, ieri l’attaccante ha lavorato sul campo con il pallone insieme a un preparatore atletico che gli sta facendo svolgere un programma su misura - si legge -. Chiaramente non fa contrasti, ma calcia e testa il ginocchio con i cambi di direzione. La tendinopatia non è scomparsa del tutto, ma con oltre un mese di trattamenti specifici, è sotto controllo. In teoria con una decina di giorni di lavoro con i compagni potrebbe andare in panchina con la Lazio, ma una settimana fa questa ipotesi era stata scartata dal suo entourage che aveva ipotizzato un ritorno più graduale. Il post d’amore di Mauro dopo il derby è un segnale positivo? Si stanno creando le condizioni per provare un nuovo inizio?".

"Oggi tra Marotta e l’avvocato Nicoletti ci saranno nuovi contatti: l’Inter non nega di apprezzare le qualità umane dell’attaccante e vuole trovare una soluzione per non svalutare un suo capitale, ma si aspetta che Maurito reciti la sua parte - spiega il quotidiano romano -. Prima in campo e poi cercando una complicata pace con i compagni e con Spalletti, che difficilmente gli ridarà una maglia da titolare. Domani, quando ad Appiano ci saranno sia il tecnico sia (probabilmente) il dottor Volpi, ne sapremo di più".

