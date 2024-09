"Mariani ha fatto una partita attenta, mi è sembrato in buone condizioni, purtroppo paga anche lui i ricordi dei "rigorini". Quel pallone sulla spalla di Lautaro e per cui fischia il rigore rovina il bel voto. Bisogna fare un po' un lavoro di lavaggio del cervello su questo, perché il rigore deve essere un risarcimento per un danno volontario, non perché il pallone va sulla spalla". Così Paolo Casarin, nel corso di Radio Anch'io Lo Sport, giudica l'operato di Mariani nel derby di Milano.