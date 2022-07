L'analisi di Fabio Capello sulla situazione in Serie A a poco più di un mese dalla partenza parte dalla situazione di Paulo Dybala. "Non si discute: se sano, è un fuoriclasse che fa la differenza. Però gioca poco - dice alla Gazzetta dello Sport -. La sua “fortuna” è che sono infortuni muscolari: non solo si può lavorare per curarli, ma anche per prevenirli. Ho una domanda: perché la Juve l’ha lasciato andare? Forse certe richieste di ingaggio non andavano fatte. Lo vedrei bene alla Roma per Zaniolo, libero sul centrodestra".