I tifosi mercoledì hanno fischiato i bianconeri e Allegri. Giusto andare avanti con Max?

"Se la società ha allestito l’organico che voleva il tecnico, bisogna aspettare che Allegri abbia a disposizione gli elementi richiesti. A gennaio con Chiesa, Di Maria e Pogba sarà un’altra Juventus".



Per il momento, complici i continui cambi, non c’è ancora un’identità tattica precisa.

"Quando hai tanti calciatori fuori, è complicato anche buttar giù la formazione...".



Quale futuro attende la Juve?

"In campionato le mancano i due punti che ha conquistato sul campo e che le hanno tolto (il Var contro la Salernitana, ndr). Con quelli sarebbe a posto, ma la Serie A è lunga e competitiva: Allegri lotterà per il titolo con il Milan, l’Inter, il Napoli e la Roma. In Europa è tutto più complicato".



Il Milan versione europea la convince?

"Gioca con la stessa personalità mostrata in campionato fin dallo scorso anno. E’ un segnale importante. Andrà agli ottavi".



Chiudiamo con l’Inter.

"A Plzen in superiorità numerica doveva prendere a pallate l’avversario, invece ha atteso troppo. L’innesto di un leader come Acerbi e il ritorno di Lukaku le daranno una mano".