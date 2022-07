Fabio Cannavaro, in un'intervista al Corriere della Sera, si mostra critico verso la Serie A che sta perdendo per strada diversi difensori di alto livello. "La fuga all’estero dei difensori è la caduta dell’ultimo baluardo. Dispiace perché — e non sembri un paradosso — il nostro campionato resta quello con maggiori margini di crescita: mancano i soldi, mancano le certezze e le grandi cifre girano soltanto in Premier dove le squadre comprano e vendono tra di loro. Ma se ci fosse la giusta mentalità in Italia si investirebbe sui giovani".