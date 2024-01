Gian Paolo Calvarese firma oggi un pezzo su Tuttosport in cui delina il momento arbitrale alla vigilia di Inter-Juventus. "E' già di per sé una delle partite più importanti in ogni stagione, se non la più importante. Figuriamoci quest’anno, visto che potrebbe valere una fetta di scudetto. Eppure il match di San Siro, in programma domenica sera, arriva in uno dei momenti più delicati per la classe arbitrale. Non solo il servizio de Le Iene, che getta discredito sull’intera categoria, ma anche la valutazione difforme di episodi analoghi, tutto ciò che ne consegue in termini di polemiche e di futili sospetti: elementi che hanno messo in seria difficoltà il designatore Gianluca Rocchi".

"Il tema della politica - prosegue - rischia di sviare dal focus, da quello che è la questione realmente centrale al momento, l’uniformità di giudizio. Una chimera, ma anche l’unico requisito possibile per garantire la credibilità". Secondo Calvarese, "i tempi sembrano ormai maturi per l’introduzione del “challenge”, cioè del VAR a chiamata da parte degli allenatori. Uno strumento che andrebbe normato e sperimentato, ma del quale sembra non si possa più fare a meno".