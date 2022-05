"La favorita ad oggi è il Milan, ma solo ed esclusivamente per lo scontro diretto a favore: può permettersi di pareggiare una partita, non è poco". Lo dice Gianluigi Buffon, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport. "Sarà anche per la storia che ci riporta alla fatal Verona, ma se c’è una partita delicatissima è quella che il Milan giocherà domenica al Bentegodi. Se i rossoneri supereranno lo scoglio, anche pareggiando, penso che potranno arrivare a dama".