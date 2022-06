"Per me è stata un’annata positiva, con due trofei - dice a Tuttosport - È stato aperto un nuovo ciclo con due vittorie, però si poteva pure vincere il campionato. I playoff? Ci sono i pro e i contro. A livello di spettacolo e show sarebbe qualcosa di straordinario. Noi ci siamo abituati. In una partita secca anche la decima o l’ottava della stagione regolare possono avere la meglio di rivali più quotati".

Oltre ad essere un grande allenatore di volley e ad essere stato uno straordinario schiacciatore, Lorenzo Bernardi è un grande tifoso dell' Inter , tanto che martedì scorso è stato nella sede del club. " Marotta ha portato delle grandi idee all’Inter. Ha fatto la storia con la Juve e non è un caso che dal suo arrivo in nerazzurro il trend sia stato molto positivo", ha dichiarato Bernardi, che ha avuto modo di colloquiare con l'ad nerazzurro.

Bernardi, da allenatore ad allenatore, rende omaggio al lavoro di Inzaghi: "Quest’anno forse ho visto il più bel gioco dell’Inter degli ultimi dieci anni. Lui amico dei giocatori? Un allenatore non può mai essere amico dei suoi atleti, non funziona nel mondo del lavoro. Questo non significa che non debba esserci un rapporto. Ognuno ha i suoi metodi".

Quanto al mercato Bernardi si dice dispiaciuto per la partenza di Perisic, ma sogna nuovi arrivi. "Lukaku e Dybala possono fare la differenza in ogni momento della stagione. Sognare Big Rom non è una bestemmia, Paulo si sposerebbe bene nel gioco nerazzurro. Un trio Lautaro-Lukaku-Dybala? Ci deve essere un sistema capace di sostenere questo tridente. Se c’è la disponibilità dei finalizzatori di mettersi a disposizione della squadra, tutto si può fare. Potrebbe essere un’arma letale. Pensi all’Inter di Mourinho, con Eto’o terzino".