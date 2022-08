In questi ultimi giorni di calciomercato si discute del caso di Tommaso Mancini, in procinto di passare dal Vicenza alla Juventus. Ieri l'Aiacs-Assoagenti ha emesso un comunicato sulla presunta commissione ai genitori del ragazzo. "Una modalità sanzionata dai Regolamenti in vigore ecco perché è necessario un intervento della Figc e del Coni".