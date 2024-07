"La missione principale che avrà Simone Inzaghi sarà gestire ancora meglio le rotazioni, perché rispetto alla scorsa stagione ci saranno più impegni. Si legge in questo senso, a mio avviso, l'acquisto di un profilo di livello come l'ex napoletano Zielinski". Lo dice Evaristo Beccalossi, intervistato da La Gazzetta dello Sport per analizzare il centrocampo interista dopo lo sbarco a Milano del polacco.

"L'Inter si è mossa con estremo anticipo rispetto alle rivali per assicurarsi un giocatore importante. Le tempistiche sono state ottime, come ottimo è il calciatore. Credo che, rispetto a Calhanoglu che per sbocciare da regista ha dovuto "approfittare" dell'assenza forzata di Brozovic per un infortunio, il polacco avrà modo di imporsi nell'undici titolare. Posto che ormai non si ragiona più soltanto su una formazione ideale. Penso che non soffrirà l'adattamento nel 3-5-2, è bravo e sa rendere bene ovunque".