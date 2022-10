Il Mondiale in Qatar può essere un fattore importante nella corsa scudetto. "Ci saranno due campionati. E non so se sia un bene che tanti calciatori del Napoli non disputino il torneo - dice Salvatore Bagni a Tuttosport -. Stare fermi 50 giorni non è così semplice. Tutti pensano siano positivo che 17/18 atleti non giochino la competizione, ma io ribalto il concetto: stacchi per un’infinità. E la prima partita del 2023 sarà contro l’Inter. In ogni stagione ci sono degli incroci che fanno la differenza".