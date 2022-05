Emil Audero è uno dei giocatori più applauditi del momento in casa Sampdoria, dopo il rigore parato a Criscito qualche settimana fa nel derby di Genova che ha indirizzato i blucerchiati verso la permanenza in A. "La vittoria dell'Inter a Cagliari ci ha dato l'aritmetica salvezza. Una settimana in cui piano, piano l'adrenalina ha lasciato spazio alla serenità, alla leggerezza di testa. E lunedì contro la Fiorentina abbiamo giocato una bellissima partita - dice l'estremo difensore a Tuttosport - Dobbiamo andare a Milano a fare una partita seria. Le partite vanno rispettate. In questo caso ancora di più. E' normale che non sarà facile per più motivi, però è anche vero che abbiamo fatto vedere con la Fiorentina che se abbiamo la testa leggera le cose possiamo farle bene, anche meglio. Oggi me la godo. Vado a giocarmi una bella partita di calcio in uno stadio tutto esaurito. Un contesto, un clima di attenzione a livelli altissimi. Di conseguenza vado a San Siro per fare bella figura e giocare la mia, la nostra partita. Certo, la forza dell'Inter e il momento che sta attraversando lo conosciamo tutti".