L'Argentina batte 1-0 l'Ecuador nell'amichevole disputata nella notte italiana e decisa dalla rete di Angel Di Maria. In campo 56' Lautaro Martinez, in una partita dura, nella quale l'attaccante nerazzurro ha anche subito un fallo molto duro da parte di Caicedo. Per il capitano dell'Inter anche un'ottima chance di testa spedita tra le braccia del portiere. Lautaro è stato poi sostituito da Enzo Fernandez. E' invece rimasto in panchina Valentin Carboni.