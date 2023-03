Arrivano altre testimonianze dal Corriere della Sera riguardo al possibile Euroderby in Champions. L'olimpionico Antonio Rossi è "felicissimo per il mio Milan, ma anche che una delle otto squadre ai quarti sia l’Inter. Un derby lo vorrei eccome, ho ancora negli occhi le volte che abbiamo affrontato l’Inter in Champions e vorrei ripetere l’esperienza".