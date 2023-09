"Per lo Scudetto vedo l’Inter grande favorita: ha una struttura consolidata, è forte in tutti i reparti e ha strapotere fisico". Lo sostiene Andy Selva, bomber del Sassuolo nella storica promozione in Serie B che nella chiacchierata con Tuttosport ammette di vedere i nerazzurri in pole per il titolo. Precisando però che "la Juve può essere la sorpresa: non è al livello dell’Inter come rosa, ma Allegri per me ha quel qualcosina in più. Il Milan mi ha impressionato con la Roma per idee di gioco e secondo me è una buona squadra.

Il Napoli ha cambiato tanto a livello di gioco e fa un po’ fatica, ma è campione e va rispettato. Lazio e Roma stanno trovando un po’ di difficoltà... da romanista mi auguro intanto che la Roma superi la Lazio".