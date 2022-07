Non solo doti tecniche: Andreazzoli afferma di essere rimasto colpito anche da altri fattori. "Le doti morali. E’ nato per giocare a calcio perché non ha grilli per la testa, non ha un tatuaggio, non dice mai una parola fuori posto. E’ sempre concentrato ed è una soddisfazione allenarlo: cosa gli dici fa, senza che tu debba ripeterglielo il giorno dopo. Fisicamente ancora deve formarsi ma quanto a resistenza ha qualità importanti. Sui piedi, poco da dire: calcia di destro o di sinistro, batte i rigori e tira benissimo gli angoli. Pronto per l'Inter? Secondo lei se non lo fosse stato, lo avrebbero preso? All’Inter, come si dice, non dormono... a piedi scoperti".

Andreazzoli conferma di aver utilizzato Asllani più nella posizione di Brozovic che altrove, anche se nelle due gare tra Coppa Italia e campionato è stato piazzato addosso al regista avversario, da trequartista. "Ci è riuscito bene anche perché vicino all’area di rigore cerca la porta con entrambi i piedi e ha un bel tiro. Lo ha confermato a Ferrara".