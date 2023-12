"La fame e la voglia di vincere sono le stesse che avevamo anche noi undici anni fa. A livello di determinazione direi che questa Juve ricorda la nostra che aprì il ciclo straordinario dei 9 scudetti di fila". Così dice Angelo Alessio, vice di Antonio Conte ai tempi della Juventus, in un'intervista a Tuttosport.

"L'Inter? Sono i favoriti per lo scudetto - continua -. Hanno la rosa più ampia e meglio attrezzata con due giocatori importanti per ruolo, però la Juve ha il vantaggio di non avere le coppe. Quando hai un organico ristretto, come nel caso dei bianconeri, giocare una sola volta alla settimana ti permette di incanalare tutte l’energie sull’unico impegno e questo alla lunga può aiutare. Cosa deve fare la Juve? Restare in scia fino a marzo-aprile all’Inter e poi giocarsela. Anche perché per i nerazzurri avere alle costole una squadra solida come la Juve può diventare fastidioso. Soprattutto quando ci saranno partite ogni tre giorni tra campionato e Champions. La pressione si può far sentire".

Quanto al futuro di Conte, secondo Alessio, "quest’anno l’ha detto anche pubblicamente che rimarrà fermo. In estate sicuramente in tanti lo cercheranno sia in Italia sia all’estero. Parliamo di un allenatore straordinario. Chi lo prende fa un affare. Il Milan? Bisogna capire bene come ragionano a livello di investimenti e obiettivi le proprietà straniere. Lui sicuramente è un grandissimo professionista e l’ha sempre detto nel corso degli anni che non avrebbe preclusioni dinanzi a un progetto importante. Come è andato all’Inter potrebbe accettare il Milan o andare altrove".