"La mentalità. La forza fisica e morale. Il coraggio. Quello che ha dato Mihajlovic alla nostra Lazio è stato decisivo, un contributo enorme di tutto. Senza di lui, non avremmo mai vinto tanti trofei, compreso lo scudetto del 2000". Così Sergio Cragnotti , ex presidente del club biancoceleste, ha voluto ricordare, in un'intervista concessa a La Repubblica ,Sinisa Mihajlovic, spentosi ieri all'età di 53 anni dopo una lunga malattia.

"Un grande dolore, grande. Aveva solo 53 anni, era giovane. E poi era diventato nonno da poco, ricordo bene il suo amore per la moglie Arianna e i figli, una famiglia meravigliosa. Mando un abbraccio forte a tutti loro", ha aggiunto Cragnotti. Prima di tornare alla memoria all'estate del 1998: "Avevamo appena perso la finale di Coppa Uefa con l’Inter, Roberto Mancini venne da me e mi disse che per fare il salto di qualità, per acquisire la mentalità vincente che serviva, dovevamo portare alla Lazio un leader. Ma non uno qualsiasi, mi indicò proprio Sinisa Mihajlovic".